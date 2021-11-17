Полузащитник Аарон Рэмзи с огромной долей вероятности покинет «Ювентус» ближайшей зимой - туринцы уже долгое время пытаются расстаться с валлийцем, поэтому готовы в крайнем случае даже пойти на расторжение контракта по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на футболиста является «Арсенал», так как в «Ньюкасле» опровергли заинтересованность в хавбеке. Однако, теперь в борьбу за Рэмзи включился другой лондонский клуб, «Тоттенхэм», информирует британское издание Daily Mirror.

Примечательно, что «шпоры» являются принципиальном соперником для «канониров», цвета которых футболист защищал долгое время, поэтому его выбор в пользу команды Антонио Конте наверняка неоднозначно воспримется местными болельщиками.