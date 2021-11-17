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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» намерен перехватить Рэмзи у «Арсенала» слухи

17 Ноября 2021 • 22:36 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
2.85 3.55 2.40
20.11 20:00

Полузащитник Аарон Рэмзи с огромной долей вероятности покинет «Ювентус» ближайшей зимой -  туринцы уже долгое время пытаются расстаться с валлийцем, поэтому готовы в крайнем случае даже пойти на расторжение контракта по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на футболиста является «Арсенал», так как в «Ньюкасле» опровергли заинтересованность в хавбеке. Однако, теперь в борьбу за Рэмзи включился другой лондонский клуб, «Тоттенхэм», информирует британское издание Daily Mirror.

Примечательно, что «шпоры» являются принципиальном соперником для «канониров», цвета которых футболист защищал долгое время, поэтому его выбор в пользу команды Антонио Конте наверняка неоднозначно воспримется местными болельщиками.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Арсенал Лондон Аарон Рэмзи
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