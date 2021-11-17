​Иммобиле не сыграет с «Ювентусом», Педро - под вопросом

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не сыграет в субботнем матче чемпионата Италии против «Ювентуса». По данным Tuttosport, последние тесты показали, что икроножная мышца 31-летнего игрока ещё не готова к максимальным нагрузкам. Иммобиле надеется выйти на поле в игре с «Наполи» 28 ноября.

Отсутствие Чиро Иммобиле серьёзно бьёт по потенциалу «Лацио», ведь капитан забил 10 голов в 11 матчах текущего розыгрыша Серии А.

Также источник сообщает о том, что игру может пропустить Педро. У него имеется подозрение на растяжение связки лодыжки.

Матч между «Лацио» и «Ювентусом» стартует 20 ноября в 20:00 по московскому времени.