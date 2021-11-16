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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» потерял Бернардески на несколько недель

16 Ноября 2021 • 19:48 Комментировать
Лацио
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Ювентус
2.90 3.60 2.35
20.11 20:00

Атакующий игрок «Ювентуса» Федерико Бернардески пропустит как минимум несколько недель. Об этом стало известно по результатам медицинского обследования в клубе. У футболиста диагностировали надрыв подвздошно-поясничной мышцы ноги.

Бернардески провел всего половину тайма после выхода на замену в матче с Северной Ирландией (0:0). Процесс восстановления, как прогнозируется, может затянуться, а следующее обследование состоится через 10 дней.

В текущем сезоне Федерико Бернардески провел 12 официальных матчей и записал в свой актив два ассиста, оба - в поединках  в рамках Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Бернардески
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