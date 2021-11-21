Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 266 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Сарри: «Мне безразличны фанаты «Ювентуса»

21 Ноября 2021 • 19:11 Комментировать
Лацио
0:2
Ювентус
окончен

После матча с «Ювентусом» нынешний главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри ответил на вопрос журналистов по поводу того, как он отреагировал на приветствие фанатов туринцев. Как оказалось, итальянца теперь уже не волнует как положение дел своей бывшей команды, так и отношение к нему со стороны болельщиков.

«Они мне безразличны, честно. Да, я тренировал там несколько выдающихся футболистов, но это в прошлом. Теперь мне все равно», - приводит слова Сарри издание Corriere dello Sport.

Также стоит напомнить, что наставник римлян был не в лучшем расположении духа после встречи с «Ювентусом» - он остался недоволен работой судейской бригады.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Маурицио Сарри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сассуоло 2:2 Кальяри
окончен Болонья 0:1 Венеция
окончен Салернитана 0:2 Сампдория
Идет 75 минута Интер Милан 3:1 Наполи
21.11  22:45 Дженоа ... Рома 4.7 4.2 1.7
22.11  20:30 Верона ... Эмполи 1.77 4.1 4.3
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Ноября
19:30 · Италия. Серия А
​«Интер» Милан - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
19:11 · Италия. Серия А
Сарри: «Мне безразличны фанаты «Ювентуса»
19:10 · Италия. Серия А
«Венеция» и «Сампдория» набрали по три очка
16:38 · Италия. Серия А
«Сассуоло» и «Кальяри» сыграли в результативную ничью
15:02 · Италия. Серия А
​«Наполи» показал новую форму с изображением Марадоны 1 фото
11:44 · Италия. Серия А
Мальдини: «Ибрагимович одобрил трансфер Жиру»
10:54 · Италия. Серия А
«Фиорентина» озвучила сумму, за какую продаст Влаховича 1
10:46 · Италия. Серия А
Каррера: «Готов вернуться к работе, но в Италии»
10:30 · Италия. Серия А
​Ибрагимович установил рекорд Серии А
10:19 · Италия. Серия А
​Пиоли высказался после первого поражения «Милана» в чемпионате 1
09:22 · Италия. Серия А
​Рабинер: «Кокорину не будет равных в хит-параде самых бесполезных покупок в истории «Фиорентины» 1
00:44 · Италия. Серия А
​«Милан» потерпел первое поражение в чемпионате Италии, несмотря на дубль Ибрагимовича 4
00:25 · Италия. Серия А
​Сарри посетовал на отсутствие Иммобиле
00:14 · Италия. Серия А
Сарри раскритиковал работу арбитра на матче с «Ювентусом» 1
00:04 · Италия. Серия А
Бонуччи заявил, что готов бить пенальти за сборную Италии вместо Жоржиньо
Все новости
Рекомендуем