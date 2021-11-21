Сарри: «Мне безразличны фанаты «Ювентуса»

После матча с «Ювентусом» нынешний главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри ответил на вопрос журналистов по поводу того, как он отреагировал на приветствие фанатов туринцев. Как оказалось, итальянца теперь уже не волнует как положение дел своей бывшей команды, так и отношение к нему со стороны болельщиков.

«Они мне безразличны, честно. Да, я тренировал там несколько выдающихся футболистов, но это в прошлом. Теперь мне все равно», - приводит слова Сарри издание Corriere dello Sport.

Также стоит напомнить, что наставник римлян был не в лучшем расположении духа после встречи с «Ювентусом» - он остался недоволен работой судейской бригады.