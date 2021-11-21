Бонуччи заявил, что готов бить пенальти за сборную Италии вместо Жоржиньо

Уникальное событие произошло в субботу, 20-го ноября, в поединке чемпионата Италии между «Лацио» и «Ювентусом» - защитник туринцев Леонардо Бонуччи принес победу своей команде, дважды отличившись с пенальти.

На послематчевом интервью в эфире DAZN игрок ответил на вопрос, почему он не вызвался пробить 11-метровой в игре за сборную Италии против Швейцарии. Напомним, тогда эту возможность упустил Жоржиньо, что в последствии отразилось на невыходе «скуадры адзурры» на чемпионат мира с первого места отборочной группы.

«Неделю назад Жоржиньо считался специалистом по пенальти, он заслужил право быть штатным исполнителем. Но, если бы меня попросили подойти к точке, то это не стало бы проблемой», - сказал Бонуччи.