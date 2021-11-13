«Тоттенхэм» возобновил свой интерес к полузащитнику «Ювентуса» Уэстону Маккени. Летом английский клуб узнавал о возможности приобрести американца, а уже зимой готов сделать официальное предложение.

Как сообщает британский таблоид The Sun, переход футболиста является вполне вероятным. Согласно источнику, туринцы сами искали, куда бы продать своего игрока – руководство итальянцев намерено освежить среднюю линию новыми исполнителями.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальный переход в 25 миллионов евро. В текущем сезоне Маккени сыграл за «Ювентус» в девяти матчах Серии А, отметившись двумя голами.