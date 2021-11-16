​Бернардески может пропустить матч с «Лацио»

Вингер Федерико Бернардески может не сыграть за «Ювентус» в ближайшем матче чемпионата Италии против «Лацио».

Как сообщает SportItalia, в игре за сборную Италии против Северной Ирландии (0:0) у Бернардески возникла проблема с приводящей мышцей. Федерико провёл на поле 22 минуты после выхода на замену.

Матч между «Лацио» и «Ювентусом» пройдёт в Риме в ближайшую субботу, 20 ноября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:00 по московскому времени.

В сезоне 2021/2022 Федерико Бернардески провёл за «Ювентус» 12 матчей во всех турнирах. В них вингер записал на свой счёт два голевых паса.