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Чемпионат Италии. Серия А

​Бернардески может пропустить матч с «Лацио»

16 Ноября 2021 • 11:59 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
2.90 3.60 2.35
20.11 20:00

Вингер Федерико Бернардески может не сыграть за «Ювентус» в ближайшем матче чемпионата Италии против «Лацио».

Как сообщает SportItalia, в игре за сборную Италии против Северной Ирландии (0:0) у Бернардески возникла проблема с приводящей мышцей. Федерико провёл на поле 22 минуты после выхода на замену.

Матч между «Лацио» и «Ювентусом» пройдёт в Риме в ближайшую субботу, 20 ноября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:00 по московскому времени.

В сезоне 2021/2022 Федерико Бернардески провёл за «Ювентус» 12 матчей во всех турнирах. В них вингер записал на свой счёт два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Бернардески
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