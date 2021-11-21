​Сарри посетовал на отсутствие Иммобиле

В субботу вечером «Лацио» проиграл «Ювентусу» на своём поле со счётом 0:2. Рулевой римской команды Маурицио Сарри посетовал не только на работу арбитра, но и на отсутствие из-за травмы нападающего Чиро Иммобиле.

«Нелегко найти альтернативу тому, кто забивает так же много, как Иммобиле», - высказался Сарри в эфире DAZN.

Проиграв «Ювентусу» в родных стенах, «Лацио» позволил сопернику догнать себя на пятой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.

На неделе «Лацио» приедет в Россию – 25 ноября римские «орлы» сыграют против «Локомотива» в пятом туре группового этапа Лиги Европы.