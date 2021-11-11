В «Лацио» прокомментировали травму Иммобиле – форвард не сыграет с «Локомотивом»

На днях нападающий Чиро Иммобиле покинул расположение национальной сборной Италии из-за повреждения икроножной мышцы. Футболист по возвращению на базу «Лацио» уже успел пройти несколько медицинских обследований, которые определили приблизительные сроки восстановления.

Новости оказались для римской команды не столь положительными – Иммобиле пробудет в лазарете около месяца, проходя курс реабилитации в течение 20-30 дней. Лидер коллектива пропустит матчи с «Ювентусом» в Серии А и с «Локомотивом» в Лиге Европы, сообщает Tuttumercato со ссылкой на представителей клуба.

К слову, недавно Иммобиле стал лучшим бомбардиром «Лацио» в истории, а в текущем сезоне на его счету десять голов в 11 поединках внутреннего первенства.