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Чемпионат Италии. Серия А

В «Лацио» прокомментировали травму Иммобиле – форвард не сыграет с «Локомотивом»

11 Ноября 2021 • 16:18 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
2.75 3.60 2.45
20.11 20:00

На днях нападающий Чиро Иммобиле покинул расположение национальной сборной Италии из-за повреждения икроножной мышцы. Футболист по возвращению на базу «Лацио» уже успел пройти несколько медицинских обследований, которые определили приблизительные сроки восстановления.

Новости оказались для римской команды не столь положительными – Иммобиле пробудет в лазарете около месяца, проходя курс реабилитации в течение 20-30 дней. Лидер коллектива пропустит матчи с «Ювентусом» в Серии А и с «Локомотивом» в Лиге Европы, сообщает Tuttumercato со ссылкой на представителей клуба.

К слову, недавно Иммобиле стал лучшим бомбардиром «Лацио» в истории, а в текущем сезоне на его счету десять голов в 11 поединках внутреннего первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле
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