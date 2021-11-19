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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри рассказал о состоянии Дибалы и Ремзи

19 Ноября 2021 • 14:32 Комментировать
Лацио
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Ювентус
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20.11 20:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции перед игрой против «Лацио» рассказал о состоянии форварда Пауло Дибалы и полузащитника Аарона Ремзи.

«Дибала сегодня будет тренироваться впервые на этой неделе. Он хочет сыграть против «Лацио», но посмотрим. У него нет ничего серьёзного, но проблемы с икроножной мышцей весьма коварны», - высказался Аллегри.

«Ремзи? У него была проблема со сгибающей мышцей. Посмотрим, сможет ли он выйти на поле завтра», - отметил тренер «Ювентуса».

Матч «Лацио» - «Ювентус» стартует 20 ноября в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Пауло Дибала Аарон Ремзи
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