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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лихт не уйдёт из «Ювентуса» как минимум до лета

17 Ноября 2021 • 21:20 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
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20.11 20:00

В последнее время все активнее обсуждается положение Маттейса де Лихта в составе «Ювентуса». Многие факторы указывают на то, что футболист действительно может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Однако, это случится не раньше конца текущего сезона. На это намекнул агент голландца Мино Райола, сообщив в разговоре с журналистом Фабрицио Романо о планах. «Уход де Лихта не будет обсуждаться сейчас. За окном только ноябрь, давайте дождемся мая, там посмотрим уже», - отреагировал Райола.

Стоит уточнить, что согласно различным слухам, оформить трансфер защитника сборной Нидерландов в январе был намерен лондонский «Челси», но теперь, видимо, англичанам придется подождать.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттайс де Лихт
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