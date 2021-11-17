Де Лихт не уйдёт из «Ювентуса» как минимум до лета

В последнее время все активнее обсуждается положение Маттейса де Лихта в составе «Ювентуса». Многие факторы указывают на то, что футболист действительно может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Однако, это случится не раньше конца текущего сезона. На это намекнул агент голландца Мино Райола, сообщив в разговоре с журналистом Фабрицио Романо о планах. «Уход де Лихта не будет обсуждаться сейчас. За окном только ноябрь, давайте дождемся мая, там посмотрим уже», - отреагировал Райола.

Стоит уточнить, что согласно различным слухам, оформить трансфер защитника сборной Нидерландов в январе был намерен лондонский «Челси», но теперь, видимо, англичанам придется подождать.