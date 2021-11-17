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Чемпионат Италии. Серия А

​Недвед: «Пришло время омолодить состав «Ювентуса»

17 Ноября 2021 • 18:22 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
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20.11 20:00

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед высказался по поводу дальнейших планов клуба.

«Мы побеждали на протяжении многих лет, и теперь пришло время омолодить команду. У нас был сплав опытных игроков, как Буффон, Кьеллини, Бонуччи, и молодых игроков, как Кьеза и де Лихт. Мы пытались строить настоящее и будущее клуба, чтобы быть конкурентоспособными в Италии и Европе», - слова Недведа с пресс-конференции приводит Football Italia.

После двенадцати туров чемпионата Италии сезона 2021/2022 «Ювентус» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице. От лидирующих «Милана» и «Наполи» туринцы отстают на 14 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Павел Недвед
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