​Недвед: «Пришло время омолодить состав «Ювентуса»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед высказался по поводу дальнейших планов клуба.

«Мы побеждали на протяжении многих лет, и теперь пришло время омолодить команду. У нас был сплав опытных игроков, как Буффон, Кьеллини, Бонуччи, и молодых игроков, как Кьеза и де Лихт. Мы пытались строить настоящее и будущее клуба, чтобы быть конкурентоспособными в Италии и Европе», - слова Недведа с пресс-конференции приводит Football Italia.

После двенадцати туров чемпионата Италии сезона 2021/2022 «Ювентус» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице. От лидирующих «Милана» и «Наполи» туринцы отстают на 14 зачётных баллов.