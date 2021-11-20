​«Ювентус» обыграл «Лацио» в Риме благодаря дублю Бонуччи

В субботу вечером в чемпионате Италии проходил матч между «Лацио» и «Ювентусом». Игра получилась не самой яркой, что подчёркивает относительно небольшое количество ударов и попаданий в створ. Гости из Турина смогли отпраздновать победу со счётом 2:0. Оба гола забил центральный защитник Леонардо Бонуччи, реализовавший два одиннадцатиметровых удара.

За счёт победы в очной встрече «Ювентус» догнал «Лацио» по очкам. Команды теперь делят пятое место в турнирной таблице Серии А.

В следующем туре итальянского чемпионата «Ювентус» будет принимать «Аталанту», а «Лацио» отправится в гости к «Наполи».