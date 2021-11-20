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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» обыграл «Лацио» в Риме благодаря дублю Бонуччи

20 Ноября 2021 • 21:59 Комментировать (9)
Лацио
0:2
Ювентус
окончен

В субботу вечером в чемпионате Италии проходил матч между «Лацио» и «Ювентусом». Игра получилась не самой яркой, что подчёркивает относительно небольшое количество ударов и попаданий в створ. Гости из Турина смогли отпраздновать победу со счётом 2:0. Оба гола забил центральный защитник Леонардо Бонуччи, реализовавший два одиннадцатиметровых удара.

За счёт победы в очной встрече «Ювентус» догнал «Лацио» по очкам. Команды теперь делят пятое место в турнирной таблице Серии А.

В следующем туре итальянского чемпионата «Ювентус» будет принимать «Аталанту», а «Лацио» отправится в гости к «Наполи».

Протокол игры  
Лацио 0:2 Ювентус
    23' Бонуччи Леонардо (0:1)
    83' Бонуччи Леонардо (0:2)
Рейна Пепе   81' Лаццари Мануэль Луис Фелипе Ачерби Франческо Хюсай Эльсейд   43' Милинкович-Савич Сергей Катальди Данило   84' (Башич Тома (   84') Альберто Луис   82' Андерсон Фелипе   75' (Моро Рауль (   75') Педро Родригес Дзакканьи Маттиа   65' (Мурики Ведат (   65')
Запасные: Вавро Денис Лукас Лейва Акпа-Акпро Жан-Даниэль Адамонис Марюс Раду Стефан Патрик Стракоша Томас Эскаланте Гонсало Ромеро Лука
Щесны Войцех Данило Луис   15' (Кулушевски Деян (   15') Бонуччи Леонардо Де Лихт Маттайс Куадрадо Хуан   28' Маккенни Уэстон Локателли Мануэль   89' (Бентанкур Родриго (   89') Рабио Адриен Пеллегрини Лука Кьеза Федерико Мората Альваро   74' (Кин Мойзе (   74')
Запасные: Ругани Даниэле Алекс Сандро Пинсольо Карло Перин Маттиа Мело Артур Жорже Кайо
20 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Леонардо Бонуччи
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
Spirit
20 Ноября 2021 в 22:15
Юве в своем стиле взял свое. Ну а Лацио сразу видна рука Сарри, мы все просрали...
Ale10JUFC
20 Ноября 2021 в 22:13
Ну Лацио может пинять только на себя самих. За все 90 минут ничего не создали. И что самое интересное Сарри не смог повлиять на игру. Кьеза молодец , Мората как обычно, крехтит пыхтит но толку мало, а Кулущевски который играл как молодой Роббен в Парме , в Юве просто туши свет.
ЮвиК
20 Ноября 2021 в 22:10
Сидел смотрел матч и думал ну вот очередной ватокат с 1-0, а потом вспомнил как прошлый сезон все против нас автобусами сидели и радовались результатам, вот теперь пусть радуются когда мы сидим в автобусе. Хороший боевой матч, Кьеза топ.
Sagittarius
20 Ноября 2021 в 22:14
Я уже в ожидании комментов хейтеров по поводу назначения аж целых двух пеналей))
ЮвиК
20 Ноября 2021 в 22:20
конечно пенальти не было, это же Ювентус, Недведа потому в начале и не было видно он с Керубини кейс в вар заносили).
Ale10JUFC
20 Ноября 2021 в 22:15
Я вспомнил как Юве при Сарри играл аналогично сегодняшнему Лацио. Владели мячом ,катали его но забивались мячи с трудом, а свои пропускали на раз.
ЮвиК
20 Ноября 2021 в 22:19
после 4-3 с наполи при Сарри я понял что это начало чего то не хорошего).
FORZAYOU
20 Ноября 2021 в 22:06
Кьеза - пахарь матча!!!
Кулушевские - мертвый клоун, в Кызылташе бы на банке сидел)))
Sagittarius
20 Ноября 2021 в 22:06
Это был Аллегри во всей красе - лациале не сделали по ходу игры ничего, а если бы не корявый Кулусевски, то счёт мог быть и разгромным.
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окончен Аталанта 5:2 Специя
окончен Лацио 0:2 Ювентус
Идет 9 минута Фиорентина 0:0 Милан 3.3 3.6 2.18
21.11  14:30 Сассуоло ... Кальяри 1.78 4 4.4
21.11  17:00 Болонья ... Венеция 1.65 4.2 5.2
21.11  17:00 Салернитана ... Сампдория 3.5 3.7 2.07
21.11  20:00 Интер Милан ... Наполи 2.12 3.85 3.25
21.11  22:45 Дженоа ... Рома 4.7 4.2 1.7
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