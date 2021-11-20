В субботу вечером в чемпионате Италии проходил матч между «Лацио» и «Ювентусом». Игра получилась не самой яркой, что подчёркивает относительно небольшое количество ударов и попаданий в створ. Гости из Турина смогли отпраздновать победу со счётом 2:0. Оба гола забил центральный защитник Леонардо Бонуччи, реализовавший два одиннадцатиметровых удара.
За счёт победы в очной встрече «Ювентус» догнал «Лацио» по очкам. Команды теперь делят пятое место в турнирной таблице Серии А.
В следующем туре итальянского чемпионата «Ювентус» будет принимать «Аталанту», а «Лацио» отправится в гости к «Наполи».
Протокол игры
|23' Бонуччи Леонардо (0:1)
|83' Бонуччи Леонардо (0:2)
Рейна Пепе • 81'Лаццари Мануэль • Луис Фелипе • Ачерби Франческо • Хюсай Эльсейд • 43'Милинкович-Савич Сергей • Катальди Данило 84' ( Башич Тома ( 84') • Альберто Луис • 82'Андерсон Фелипе 75' ( Моро Рауль ( 75') • Педро Родригес • Дзакканьи Маттиа 65' ( Мурики Ведат ( 65')
Запасные: Вавро Денис • Лукас Лейва • Акпа-Акпро Жан-Даниэль • Адамонис Марюс • Раду Стефан • Патрик • Стракоша Томас • Эскаланте Гонсало • Ромеро Лука
Щесны Войцех • Данило Луис 15' ( Кулушевски Деян ( 15') • Бонуччи Леонардо • Де Лихт Маттайс • Куадрадо Хуан • 28'Маккенни Уэстон • Локателли Мануэль 89' ( Бентанкур Родриго ( 89') • Рабио Адриен • Пеллегрини Лука • Кьеза Федерико • Мората Альваро 74' ( Кин Мойзе ( 74')
Запасные: Ругани Даниэле • Алекс Сандро • Пинсольо Карло • Перин Маттиа • Мело Артур • Жорже Кайо
20 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Кулушевские - мертвый клоун, в Кызылташе бы на банке сидел)))