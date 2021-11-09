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Чемпионат Италии. Серия А

Куадрадо потребовал у «Ювентуса» контракт на два года

09 Ноября 2021 • 22:54 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
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20.11 20:00

Слухи о переговорах между защитником Хуаном Куадрадо и «Ювентусом» по новому контракту распространяются еще с конца августа, но соглашения до сих пор не подписано. Местные журналисты разузнали, почему процесс пролонгации футболиста затянулся.

Как свидетельствует издание Gazzetta dello Sport, камнем преткновения стал пункт о сроке действия нового трудового договора. Кударадо намерен остаться в Турине как минимум на два года, а вот руководство клуба готово предложить лишь сотрудничество до лета 2023 года, учитывая возраст колумбийца.

Таким образом, 33-летний игрок может вовсе покинуть «Ювентус» уже через восемь месяцев, если представители «старой синьоры» не смогут найти с ним компромисс.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Хуан Куадрадо
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