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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» ушла в отрыв, победив в Бремене

06 Мая 2023 • 21:25 Комментировать
Вердер
1:2
Бавария
окончен

Чемпионская гонка в Бундеслиге вышла на финишную прямую. В 30-м туре «Бавария» гостила у «Вердера» и добыла важную победу. Первый момент создал Бенжамен Павар, но его удар головой был парирован. Кристиан Гросс в ответ блеснул дриблингом и минимально не попал в рамку. Аналогично Садио Мане промахнулся, пробивая в касание. «Бавария» повела после часа игры. Джамал Мусиала снабдил мячом Сержа Гнабри, который с минимального расстояния пробил в сетку. Довольно быстро Лерой Сане удвоил счет,  из штрафной пробив в дальний угол ворот. В самой концовке Романо Шмид метров с 30 шикарно стрельнул по воротам и отыграл один мяч.

Но этого было мало. «Бавария» победила и на четыре очка опережает «Боруссию». Соперник - 12-й.

Протокол игры  
Вердер1:2Бавария
  62'Гнабри Серж (0:1)
  72'Сане Лерой (0:2)
(1:2) Шмидт Никлас87'  
Павленка ИржиПипер Амос  20' 55' (Велькович Милош ( 55') Штарк НикласФридль Марко  31'Вайзер МитчеллБиттенкорт Леонардо 82' (Шмидт Никлас ( 82') Гросс Кристиан 77' (Филипп Максимилиан ( 77') Стаге ЙенсЮнг Антони 77' (Груев Илия ( 77') Шмид РоманоДукш Марвин 77' (Бьюкенен Ли ( 77')
Запасные: Fabio ChiarodiaДинкчи ЭренЦеттерер МихаэльМбом Жан-Мануэль
Зоммер ЯннМазрауи НуссаирПавар БенжаменДе Лигт МаттейсКанселу Жоау  16'Киммих ЙозуаГравенберх Райан 64' (Сане Лерой ( 64') Коман Кингсли 64' (Мюллер Томас ( 64') Мусиала ДжамалМане Садио 88' (Сарр Буна ( 88') Гнабри Серж
Запасные: Ибрагимович АрийонУльрайх СвенМоррисон ЛиамПавлович АлександрБлинд ДэйлиТель Матис
06 мая. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

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