«Бавария» ушла в отрыв, победив в Бремене

Чемпионская гонка в Бундеслиге вышла на финишную прямую. В 30-м туре «Бавария» гостила у «Вердера» и добыла важную победу. Первый момент создал Бенжамен Павар, но его удар головой был парирован. Кристиан Гросс в ответ блеснул дриблингом и минимально не попал в рамку. Аналогично Садио Мане промахнулся, пробивая в касание. «Бавария» повела после часа игры. Джамал Мусиала снабдил мячом Сержа Гнабри, который с минимального расстояния пробил в сетку. Довольно быстро Лерой Сане удвоил счет, из штрафной пробив в дальний угол ворот. В самой концовке Романо Шмид метров с 30 шикарно стрельнул по воротам и отыграл один мяч.

Но этого было мало. «Бавария» победила и на четыре очка опережает «Боруссию». Соперник - 12-й.