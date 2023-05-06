«Бавария» ушла в отрыв, победив в Бремене

Чемпионская гонка в Бундеслиге вышла на финишную прямую. В 30-м туре «Бавария» гостила у «Вердера» и добыла важную победу. Первый момент создал Бенжамен Павар, но его удар головой был парирован. Кристиан Гросс в ответ блеснул дриблингом и минимально не попал в рамку. Аналогично Садио Мане промахнулся, пробивая в касание. «Бавария» повела после часа игры. Джамал Мусиала снабдил мячом Сержа Гнабри, который с минимального расстояния пробил в сетку. Довольно быстро Лерой Сане удвоил счет, из штрафной пробив в дальний угол ворот. В самой концовке Романо Шмид метров с 30 шикарно стрельнул по воротам и отыграл один мяч.
Но этого было мало. «Бавария» победила и на четыре очка опережает «Боруссию». Соперник - 12-й.
Протокол игры
|62'Гнабри Серж (0:1)
|72'Сане Лерой (0:2)
|(1:2) Шмидт Никлас87'
Павленка Иржи•Пипер Амос 20'55' (Велькович Милош (55') •Штарк Никлас•Фридль Марко• 31'Вайзер Митчелл•Биттенкорт Леонардо82' (Шмидт Никлас (82') •Гросс Кристиан77' (Филипп Максимилиан (77') •Стаге Йенс•Юнг Антони77' (Груев Илия (77') •Шмид Романо•Дукш Марвин77' (Бьюкенен Ли (77')
Зоммер Янн•Мазрауи Нуссаир•Павар Бенжамен•Де Лигт Маттейс•Канселу Жоау• 16'Киммих Йозуа•Гравенберх Райан64' (Сане Лерой (64') •Коман Кингсли64' (Мюллер Томас (64') •Мусиала Джамал•Мане Садио88' (Сарр Буна (88') •Гнабри Серж
06 мая. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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