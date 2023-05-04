Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер назвал своего фаворита чемпионской гонки Бундеслиги. Напомним, за английскую команду австриец выступает на правах аренды. Футболист до сих пор принадлежит мюнхенской «Баварии».

«Кто выиграет Бундеслигу? Я думаю, «Бавария». На прошлой неделе я ещё больше в этом убедился. В раздевалке команды очень много опыта, футболисты знают, что стоит на кону. Именно поэтому я уверен, что «Бавария» защитит титул», – цитирует Забитцера Bild.

Напомним, за 4 тура до конца «Бавария» опережает дортмундскую «Боруссию» в чемпионской гонке чемпионата Германии на одно очко.