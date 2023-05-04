«Бавария» продолжает верить в Альфонсо Дэвиса, несмотря на неубедительную форму игрока

Мюнхенская «Бавария» продолжает верить в своего крайнего защитника Альфонсо Дэвиса, который в нынешнем сезоне показывает не самую лучшую форму. По информации от журналиста Франка Линкеша, в руководстве «красной машины» высоко оценивают канадца и хотят продлить с ним контракт.

Напомним, в последние сезоны Дэвис несколько раз сталкивался с неприятными травмами, из-за чего не мог набрать оптимальную форму. 22-летний фуллбек в нынешней кампании сумел избежать повреждений и провести большое количество матчей.

На счету Альфонсо гол и четыре результативные передачи в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.