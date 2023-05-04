Тухель нашёл нового полузащитника для «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель хотел бы видеть в своей команде полузащитника «Фулхэма» Жоау Палинью.

Слухи об интересе мюнхенского клуба к португальцу появились в СМИ несколькими днями ранее. По информации журналиста Пита О’Рурка, они соответствуют действительности: Тухель ищет нового опорного хавбека и считает, что 27-летний футболист «дачников» способен дать команде много недостающих качеств.

Трансферная стоимость Жоау Палиньи оценивается экспертами Transfermarkt в 35 млн евро. Прошлым летом игрок перебрался в «Фулхэм» из лиссабонского «Спортинга» за 20 млн евро.