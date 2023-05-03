Эдсон Альварес летом может оказаться в «Баварии»

Полузащитник амстердамского «Аякса» Эдсон Альварес ближайшим летом может оказаться в немецкой Бундеслиге. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, мексиканец находится в шорт-листе мюнхенской «Баварии» на летнее трансферное окно.

У Альвареса есть контракт с «Аяксом» до лета 2025 года. Перед стартом этого сезона хавбек мог перебраться в Английскую премьер-лигу, но руководство амстердамского клуба решило не продавать Эдсона в лондонский «Челси».

«Бавария» прошлым летом подписала двух игроков из «Аякса» – Нуссера Мазрауи и Райана Гравенберха. Оба в данный момент недовольны своим положением и могут покинуть команду летом.