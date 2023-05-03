«Бавария» провела переговоры с отцом Кейна

Мюнхенская «Бавария» провела переговоры с отцом нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, чтобы обсудить потенциальный трансфер ближайшим летом. По информации от Bild, в ходе разговора у руководства «Баварии» сложилось впечатление, что Кейн в данный момент больше склоняется к тому, чтобы остаться в Англии.

Как и сообщалось ранее, Гарри хочет побить рекорда Алана Ширрера и стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги. Среди местных клубов наибольшие шансы на трансфер пока имеет «Манчестер Юнайтед». Напомним, у Кейна заканчивается контракт с «Тоттенхэмом» летом 2024 года.

Гарри в этом сезоне забил уже 25 голов в Английской премьер-лиге.