Руководство «Баварии» уверено в том, что у Гравенберха есть будущее в клубе

Руководство мюнхенской «Баварии» хочет сохранить в команде полузащитника Райана Гравенберха, который хочет покинуть «Альянц Арену» из-за недостатка игровой практики. Издание Kicker сообщает, что руководство «Баварии» уверено в потенциале нидерландского хавбека.

Сам Гравенберх хочет покинуть «Баварию», так как недоволен своим положением в клубе. Футболиста готов приютить «Ливерпуль», но «Бавария» пока не готова расстаться с нидерландцем, которого приобрела прошлым летом из амстердамского «Аякса».

Отмечается, что руководство «Баварии» призвало Гравенберха набраться терпения. Напомним, Райан всего один раз выходил в основе своей команды в матче Бундеслиги в нынешнем сезоне.