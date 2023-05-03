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Чемпионат Германии. Бундеслига

В руководстве «Баварии» разделились мнения насчёт Коло-Муани

03 Мая 2023 • 14:01 Комментировать
Хоффенхайм
...
Айнтрахт Фр
06.05 16:30

Мюнхенская «Бавария» пока не может определиться, будет ли пытаться приобрести у «Айнтрахта» нападающего Рандаля Коло-Муани. По информации от журналиста Керри Хау, в руководстве «красной машины» пока нет единогласного решения по поводу трансфера француза.

Источник сообщает, что часть руководителей «Баварии» выступает за трансфер Рандаля, а другая часть скептически относится к кандидатуре француза. В клубе есть опасения, что футболист не подходит игровому стилю мюнхенцев.

«Айнтрахт» повесил на Коло-Муани ценник в районе 100 миллионов евро. Рандаль в дебютном сезоне в Бундеслиге к сегодняшнему дню забил 13 голов и отдал 10 ассистов в 28 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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ХОФФЕНХАЙМ АЙНТРАХТ ФР
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