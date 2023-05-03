В руководстве «Баварии» разделились мнения насчёт Коло-Муани

Мюнхенская «Бавария» пока не может определиться, будет ли пытаться приобрести у «Айнтрахта» нападающего Рандаля Коло-Муани. По информации от журналиста Керри Хау, в руководстве «красной машины» пока нет единогласного решения по поводу трансфера француза.

Источник сообщает, что часть руководителей «Баварии» выступает за трансфер Рандаля, а другая часть скептически относится к кандидатуре француза. В клубе есть опасения, что футболист не подходит игровому стилю мюнхенцев.

«Айнтрахт» повесил на Коло-Муани ценник в районе 100 миллионов евро. Рандаль в дебютном сезоне в Бундеслиге к сегодняшнему дню забил 13 голов и отдал 10 ассистов в 28 матчах.