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«Бавария» выходит из гонки за Осимхена — известна причина слухи

04 Мая 2023 • 19:52 Комментировать (1)
Удинезе
...
Наполи
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Через 0 ч. 26 мин.

Переход форварда «Наполи» Виктора Осимхена в «Баварию» на грани срыва.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб больше не планирует пытаться оформить трансфер 24-летнего нигерийца из-за очень высоких запросов «Наполи».

Отмечается, что президент неаполитанцев не намерен снижать ценник на Осимхена, он требует за футболиста 150 миллионов евро, в то время как «Бавария» не готова предложить более 100 млн. Как сообщает источник, на Осимхена продолжают претендовать «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В этом сезоне нападающий забил 26 голов и отдал пять голевых передач в 33 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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