Переход форварда «Наполи» Виктора Осимхена в «Баварию» на грани срыва.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб больше не планирует пытаться оформить трансфер 24-летнего нигерийца из-за очень высоких запросов «Наполи».

Отмечается, что президент неаполитанцев не намерен снижать ценник на Осимхена, он требует за футболиста 150 миллионов евро, в то время как «Бавария» не готова предложить более 100 млн. Как сообщает источник, на Осимхена продолжают претендовать «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В этом сезоне нападающий забил 26 голов и отдал пять голевых передач в 33 матчах во всех турнирах.