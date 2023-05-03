Гнабри не хочет уходить из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри не хочет покидать мюнхенскую команду. По информации от журналиста Кристиана Фалька, немец уверен в том, что сможет вернуться в свою лучшую форму, если получит время.

При этом отмечается, что руководство «Баварии» не в восторге от выступлений Гнабри и будет готово расстаться с футболистом в ближайшее межсезонье. Сам Сержи не намерен выслушивать никакие предложения о продолжении карьеры.

Прошлым летом Гнабри продлил контракт с «Баварией» и получил повышение зарплаты. В нынешнем сезоне на счету Сержа 10 голов и 4 результативные передачи в чемпионате Германии.