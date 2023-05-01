Киммих: «У «Баварии» отличный состав, сейчас не время думать о трансферах»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих ответил на вопрос о необходимости усиления состава команды.

Журналисты поинтересовались у 28-летнего игрока, хочет ли тот видеть рядом с собой нового опорного хавбека, однако Киммих признался, что даже не задумывается об этом: «Четыре победы в оставшихся матчах – вот что нам действительно нужно. После этого можно поговорить о подписаниях, а пока я сосредоточен на футболе. У нас отличный состав, мы должны выложиться на полную и выиграть предстоящие матчи», – цитирует Sky Sport News футболиста.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги за четыре тура до конца, опережая дортмундскую «Боруссию» на одно очко.