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Спортивный директор «Баварии» рассказал о планах клуба на Павара

01 Мая 2023 • 22:05 Комментировать
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Бавария
06.05 19:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о будущем защитника Бенжамена Павара.

Действующий контракт француза истекает уже в следующем году, что ставит под сомнение его дальнейшее пребывание в клубе. По слухам, 27-летний игрок может уйти в предстоящее трансферное окно, если не продлит соглашение в ближайшие месяцы.

«Мы обсудим с Бенжаменом новый контракт, – рассказывает Салихамиджич, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо. – Мы оценим его настрой, после чего будет принято решение. Я рад, что сейчас он с нами. Мы очень довольны его игрой», – заявил спортивный директор мюнхенского гранда.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Бенжамен Павар
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