Спортивный директор «Баварии» рассказал о планах клуба на Павара

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о будущем защитника Бенжамена Павара.

Действующий контракт француза истекает уже в следующем году, что ставит под сомнение его дальнейшее пребывание в клубе. По слухам, 27-летний игрок может уйти в предстоящее трансферное окно, если не продлит соглашение в ближайшие месяцы.

«Мы обсудим с Бенжаменом новый контракт, – рассказывает Салихамиджич, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо. – Мы оценим его настрой, после чего будет принято решение. Я рад, что сейчас он с нами. Мы очень довольны его игрой», – заявил спортивный директор мюнхенского гранда.