«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в гонке за Коло-Муани

Мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» в данный момент опережают остальные клубы в борьбе за нападающего Рандала Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта». По информации от журналиста Фабриса Хоукинса, интерес к футболисту также проявляет «ПСЖ», но парижская команда пока отстаёт от своих конкурентов.

Источник отмечает, что «Айнтрахт» согласится отпустить Коло-Муани за 100 миллионов евро. Француз успел провести за франкфуртскую команду всего один неполный сезон после летнего перехода из «Нанта».

Коло-Муани отметился 13 голами и 10 ассистами в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии.