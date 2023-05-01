Маттеус: «Бавария» хочет подписать звёздного нападающего»

Легендарный экс-футболист Лотар Маттеус высказался на тему трансферных планов «Баварии».

Прошлым летом мюнхенский клуб решил не подписывать прямую замену перешедшему в «Барселону» Роберту Левандовски, за что, как многие считают, серьёзно поплатился.

«Полагаю, «Бавария» хочет подписать звёздного нападающего, который гарантированно будет забивать по 25-30 голов за сезон. Но я не думаю, что это будет Коло-Муани – Тухелю нужен другой форвард, более развитый физически, кто-то, кто вообще не будет уходить на фланги, но сможет использовать каждый второй голевой шанс. Подписание нападающего будет ключевой задачей для клуба», – цитирует Bayern & Germany Маттеуса.