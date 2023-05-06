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«Бавария» уверена, что подпишет Коло-Муани

06 Мая 2023 • 17:38 Комментировать
Хоффенхайм
3:1
Айнтрахт Фр
окончен

Мюнхенская «Бавария» считает, что в летнее трансферное окно сможет подписать форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

The Independent утверждает, что у «Баварии» на данный момент есть все для успешного оформления трансфера 24-летнего француза. Ранее сообщалось, что клуб из Франкфурта будет готов отпустить своего нападающего за 100 миллионов евро, однако мюнхенцы планируют выделить на сделку 114 млн евро. В «Баварии» уверены, что покупка Коло-Муани станет первым шагом к хорошей летней трансферной кампании.

В сезоне-2022/23 футболист провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и стал автором 15 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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