«Бавария» уверена, что подпишет Коло-Муани

Мюнхенская «Бавария» считает, что в летнее трансферное окно сможет подписать форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

The Independent утверждает, что у «Баварии» на данный момент есть все для успешного оформления трансфера 24-летнего француза. Ранее сообщалось, что клуб из Франкфурта будет готов отпустить своего нападающего за 100 миллионов евро, однако мюнхенцы планируют выделить на сделку 114 млн евро. В «Баварии» уверены, что покупка Коло-Муани станет первым шагом к хорошей летней трансферной кампании.

В сезоне-2022/23 футболист провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и стал автором 15 результативных передач.