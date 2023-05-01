Салихамиджич отреагировал на критику в свой адрес

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, что думает о критике со стороны общественности.

Мюнхенский гранд проводит неоднозначный сезон, и одним из виновников неудач команды, согласно распространённому мнению, является Салихамиджич.

«Я без каких-либо проблем справляюсь с этой ситуацией. Я делаю всё, чтобы принимать лучшие решения на благо клуба, отдаю «Баварии» 24 часа в сутки, стараюсь быть рядом каждую минуту», – рассказал в интервью Kicker спортивный директор «Баварии».

За четыре тура до завершения сезона коллектив Томаса Тухеля, сменившего по ходу кампании Юлиана Нагельсманна, лидирует в Бундеслиге с отрывом от «Боруссии» Дортмунд в одно очко.