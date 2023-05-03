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Павар хочет играть в центре обороны, его будущее в «Баварии» зависит именно от этого

03 Мая 2023 • 14:36 Комментировать
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Бавария
06.05 19:30

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар хочет играть в центре обороны, а не на правом фланге, где его иногда использует тренерский штаб. По информации от издания Bild, будущее француза в клубе зависит от того, на какой позиции он будет выступать.

Павар в конце зимы начал играть в центре обороны в схеме с тремя защитниками. В тот период француз начал задумываться о том, чтобы остаться в «Баварии» и продлить свой контракт, который истекает летом 2024 года. Тем не менее, позиция Бенжамена с тех пор вновь варьировалась, из-за чего у футболиста вновь возникли сомнения.

Интерес к Павару ранее приписывали со стороны таких клубов, как «Челси» и «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар
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