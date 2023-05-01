Стало известно, при каком условии «Бавария» продаст Павара

«Бавария» может расстаться с Бенжаменом Паваром уже в скором времени.

Будущее игрока остаётся неопределённым, так как его контракт истекает в 2024 году, а договорённость по новому соглашению пока не достигнута. По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, «Бавария» хотела бы продлить соглашение Павара, но не любой ценой – француз будет выставлен на продажу предстоящим летом, если не примет предложенные мюнхенцами условия до закрытия трансферного окна.

Стоимость Бенжамена Павара, согласно оценке Transfermarkt, составляет 30 млн евро. Интерес к 27-летнему футболисту проявляли «Барселона» и «Интер».