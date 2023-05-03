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Чемпионат Германии. Бундеслига

Чупо-Мотинг может пропустить остаток сезона

03 Мая 2023 • 18:27 Комментировать
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Бавария
06.05 19:30

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг рискует больше не сыграть до конца текущей кампании.

34-летний футболист пропустил два последних поединка мюнхенцев, и его возвращение в строй пока не предвидится. Как сообщает журналист Максимилиан Кох, камерунец по-прежнему чувствует боль в колене – вполне возможно, что он не сыграет ни в одном из оставшихся матчей текущего сезона. Игроку может потребоваться длительный перерыв, чтобы не усугубить травму.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге, опережая дортмундскую «Боруссию» на одно очко. До завершения сезона командам осталось провести четыре тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг
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