Чупо-Мотинг может пропустить остаток сезона

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг рискует больше не сыграть до конца текущей кампании.

34-летний футболист пропустил два последних поединка мюнхенцев, и его возвращение в строй пока не предвидится. Как сообщает журналист Максимилиан Кох, камерунец по-прежнему чувствует боль в колене – вполне возможно, что он не сыграет ни в одном из оставшихся матчей текущего сезона. Игроку может потребоваться длительный перерыв, чтобы не усугубить травму.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге, опережая дортмундскую «Боруссию» на одно очко. До завершения сезона командам осталось провести четыре тура.