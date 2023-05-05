«Бавария» продолжает активно следить за Вирцем

Мюнхенская «Бавария» продолжает наблюдать за прогрессом полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца. По информации от журналиста Керри Хау, молодого немца до сих пор высоко оценивают в руководстве «красной машины».

«Бавария» сейчас наблюдает за тем, как Вирц выступает после серьёзной травмы, из-за которой пропустил около года. Отметим, что в 13 матчах нынешнего розыгрыша Бундеслиги Флориан успел отметиться голом и шестью ассистами.

Вирц не намерен покидать «Байер» ближайшим летом, так как хочет набрать оптимальную форму и продолжить прогрессировать. Вероятный уход возможен летом 2024 года.