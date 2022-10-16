«Бавария» опередила «Фрайбург», забив 5 мячей в ворота конкурента

Нечасто побеждающая «Бавария» в 10-м туре Бундеслиги играла против конкурентов из «Фрайбурга». Сегодня чемпионы были неудержимы и забили в ворота противника сразу пять мячей, не пропустив в ответ вовсе. Уже в дебюте Серж Гнабри сыграл на добивании головой. Эрик Чупо-Мотинг удвоил счет после скрытого паса от Лероя Сане. Вскоре он сам шикарно забил издали, а затем Садио Мане эффектно перебросил голкипера. А точку поставил Марсель Забитцер «бильярдным ударом».

«Бавария» победила 5:0 и потеснила соперника со второй строчки.

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