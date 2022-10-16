«Бавария» опередила «Фрайбург», забив 5 мячей в ворота конкурента

Нечасто побеждающая «Бавария» в 10-м туре Бундеслиги играла против конкурентов из «Фрайбурга». Сегодня чемпионы были неудержимы и забили в ворота противника сразу пять мячей, не пропустив в ответ вовсе. Уже в дебюте Серж Гнабри сыграл на добивании головой. Эрик Чупо-Мотинг удвоил счет после скрытого паса от Лероя Сане. Вскоре он сам шикарно забил издали, а затем Садио Мане эффектно перебросил голкипера. А точку поставил Марсель Забитцер «бильярдным ударом».
«Бавария» победила 5:0 и потеснила соперника со второй строчки.
Протокол игры
|(1:0) Гнабри Серж13'
|(2:0) Чупо-Мотинг Эрик33'
|(3:0) Сане Лерой53'
|(4:0) Мане Садио56'
|(5:0) Забитцер Марсель80'
Ульрайх Свен•Мазрауи Нуссер79' (Станишич Йосип (79') •Упамекано Дайо•Де Лихт Маттайс76' (Забитцер Марсель (76') •Альфонсо Дэвис•Киммих Йозуа•Горецка Леон76' (Павар Бенжамен (76') •Гнабри Серж•Сане Лерой76' (Тель Матис (76') •Мане Садио•Чупо-Мотинг Эрик66' (Мусиала Джамал (66')
Запасные: Ваннер Пауль•Johannes Schenk•Гравенберх Райан
Флеккен Марк•Сильдиллия Килианн• 51'Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Гюнтер Кристиан•Доан Рицу76' (Хёлер Лукас (76') •Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас65' (Кайтель Янник (65') •Грифо Винченцо56' (Петерсен Нильс (56') •Грегорич Михаэль 50'56' (Вайсхаупт Ноа (56') •Шаде Кевин56' (Чон У-Ён (56')
Запасные: Атуболу Ноа•Кюблер Лукас•Шлоттербек Кевен•Robert Wagner
16 октября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
Видео
Бан пользователя