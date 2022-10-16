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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» опередила «Фрайбург», забив 5 мячей в ворота конкурента

16 Октября 2022 • 22:22 Комментировать
Бавария
5:0
Фрайбург
окончен

Нечасто побеждающая «Бавария» в 10-м туре Бундеслиги играла против конкурентов из «Фрайбурга». Сегодня чемпионы были неудержимы и забили в ворота противника сразу пять мячей, не пропустив в ответ вовсе. Уже в дебюте Серж Гнабри сыграл на добивании головой. Эрик Чупо-Мотинг удвоил счет после скрытого паса от Лероя Сане. Вскоре он сам шикарно забил издали, а затем Садио Мане эффектно перебросил голкипера. А точку поставил Марсель Забитцер «бильярдным ударом».

«Бавария» победила 5:0 и потеснила соперника со второй строчки.

Протокол игры  
Бавария5:0Фрайбург
(1:0) Гнабри Серж13'  
(2:0) Чупо-Мотинг Эрик33'  
(3:0) Сане Лерой53'  
(4:0) Мане Садио56'  
(5:0) Забитцер Марсель80'  
Ульрайх СвенМазрауи Нуссер 79' (Станишич Йосип ( 79') Упамекано ДайоДе Лихт Маттайс 76' (Забитцер Марсель ( 76') Альфонсо ДэвисКиммих ЙозуаГорецка Леон 76' (Павар Бенжамен ( 76') Гнабри СержСане Лерой 76' (Тель Матис ( 76') Мане СадиоЧупо-Мотинг Эрик 66' (Мусиала Джамал ( 66')
Запасные: Ваннер ПаульJohannes SchenkГравенберх Райан
Флеккен МаркСильдиллия Килианн  51'Гинтер МаттиасЛинхарт ФилиппГюнтер КристианДоан Рицу 76' (Хёлер Лукас ( 76') Эггештайн МаксимилианХёфлер Николас 65' (Кайтель Янник ( 65') Грифо Винченцо 56' (Петерсен Нильс ( 56') Грегорич Михаэль  50' 56' (Вайсхаупт Ноа ( 56') Шаде Кевин 56' (Чон У-Ён ( 56')
Запасные: Атуболу НоаКюблер ЛукасШлоттербек КевенRobert Wagner
16 октября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

Видео

1:0. Гол Сержа Гнабри (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Сержа Гнабри (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Эрика Максима Чупо-Мотинга (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Эрика Максима Чупо-Мотинга (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Гнабри попадает в штангу (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Гнабри попадает в штангу (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:0. Гол Лероя Сане (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:0. Гол Лероя Сане (видео). Чемпионат Германии. Футбол
4:0. Гол Садио Мане (видео). Чемпионат Германии. Футбол
4:0. Гол Садио Мане (видео). Чемпионат Германии. Футбол
5:0. Гол Марселя Забитцера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
5:0. Гол Марселя Забитцера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Бавария Фрайбург
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