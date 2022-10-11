Мусиала может восстановиться к матчу с «Фрайбургом»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала может восстановиться к ближайшему туру немецкой Бундеслиги против «Фрайбурга», который состоится на выходных. Об этом сообщает издание Sport Bild.

Напомним, ранее Мусиала заразился коронавирусом, из-за чего пропустит сегодняшний матч Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень.

«Фрайбург» в данный момент занимает вторую строчку в чемпионате Германии, тогда как «Бавария» идёт на третьем месте, отставая от своих соперников на два очка. Турнирную таблицу возглавляет берлинский «Унион».

Мусиала в этом сезоне отметился 5 голами и 4 ассистами в 8 матчах чемпионата. Для сравнения, за всю прошлую кампанию футболист записал на свой счёт по 5 голов и ассистов в Бундеслиге.