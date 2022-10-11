Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала может восстановиться к матчу с «Фрайбургом»

11 Октября 2022 • 12:02 Комментировать
Бавария
...
Фрайбург
1 1.27 X 6.00 2 10.50
16.10 20:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала может восстановиться к ближайшему туру немецкой Бундеслиги против «Фрайбурга», который состоится на выходных. Об этом сообщает издание Sport Bild.

Напомним, ранее Мусиала заразился коронавирусом, из-за чего пропустит сегодняшний матч Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень.

«Фрайбург» в данный момент занимает вторую строчку в чемпионате Германии, тогда как «Бавария» идёт на третьем месте, отставая от своих соперников на два очка. Турнирную таблицу возглавляет берлинский «Унион».

Мусиала в этом сезоне отметился 5 голами и 4 ассистами в 8 матчах чемпионата. Для сравнения, за всю прошлую кампанию футболист записал на свой счёт по 5 голов и ассистов в Бундеслиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ ФРАЙБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
12:02 · Германия. Бундеслига
Мусиала может восстановиться к матчу с «Фрайбургом»
11:53 · Германия. Бундеслига
Помощник Тухеля может возглавить «Штуттгарт»
08:00 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» рассказал, чего не хватает команде 1
01:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла альтернативу Кейну в Бундеслиге
10 Октября
23:33 · Германия. Бундеслига
Алле – об онкологии: «Если ты прошёл через такое, то ты воин»
22:27 · Германия. Бундеслига
У «Баварии» нет денег на мощные трансферы слухи
21:35 · Германия. Бундеслига
Тедеско может возглавить «Штуттгарт» слухи
20:52 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» уволил Матараццо с поста главного тренера
20:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не ищет нового нападающего
16:58 · Германия. Бундеслига
​Зюле – о Терзиче: «У меня никогда не было тренера, который был бы так предан своему клубу»
13:21 · Германия. Бундеслига
Алонсо: «Меня не беспокоят сравнения»
11:26 · Германия. Бундеслига
Мусиала сдал положительный тест на коронавирус
04:57 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо установил рекорд «Байера» в первом же матче
04:31 · Германия. Бундеслига
Рейнское дерби стало самым голевым с 1979 года
04:15 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» установил антирекорд немецкой Бундеслиги
Все новости
Рекомендуем