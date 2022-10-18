Мане – второй африканец в топ-3 голосования за «Золотой мяч»

Форвард мюнхенской «Баварии» Садио Мане стал лишь вторым африканским футболистом, достигшим тройки лучших при голосовании на «Золотой мяч».

Напомним, что сенегальский форвард уступил главную индивидуальную награду Кариму Бензема, заняв второе место. До Мане в топ-3 входил только Джордж Веа, ставший единственным африканским обладателем приза от France Football в 1995 году.

В рамках вчерашней церемонии Садио получил награду за вклад в развитие общества. В прошлом сезоне сенегалец в футболке «Ливерпуля» забил 23 гола в 51 матче, дойдя со своим предыдущим клубом до финала Лиги чемпионов. Со сборной Мане выиграл первый в истории страны Кубок африканских наций.

