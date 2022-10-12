Нагельсманн: «Тель – кандидат на выход в основе»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что нападающий Матис Тель является кандидатом на основу. Напомним, французский форвард присоединился к команде из «Ренна» этим летом.

«Матис Тель является кандидатом в стартовый состав. Он молодой, талантливый игрок. Он делает много вещей очень хорошо. У него также есть несколько вещей, которые ему нужно изменить. У нас есть игроки с определённым положением и опытом. Матису нужно развиваться», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

В новом сезоне Тель отметился одним забитым голом в трёх матчах чемпионата Германии.