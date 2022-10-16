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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бомба» помешала руководителям «Баварии» выпить пива

16 Октября 2022 • 15:49 Комментировать
Бавария
...
Фрайбург
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Через 4 ч. 10 мин.

Накануне проходила генеральная ассамблея руководителей «Баварии». После её окончания все люди, находящиеся в здании, были эвакуированы из-за поступления информации о заложенной бомбе. В ходе длительной проверки специалисты не обнаружили опасных предметов, о чём рассказывают немецкие СМИ, в частности Bild.

Герберт Хайнер, который был переизбран президентом «Баварии», выразил сожаление из-за случившегося.

«Это печально. Я хотел сесть, выпить пива с участниками и обменяться идеями. Плохо, что всё так закончилось», - высказался Хайнер.

В воскресенье «Бавария» проведёт домашний матч Бундеслиги против «Фрайбурга». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Герберт Хайнер
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БАВАРИЯ ФРАЙБУРГ
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