​«Бомба» помешала руководителям «Баварии» выпить пива

Накануне проходила генеральная ассамблея руководителей «Баварии». После её окончания все люди, находящиеся в здании, были эвакуированы из-за поступления информации о заложенной бомбе. В ходе длительной проверки специалисты не обнаружили опасных предметов, о чём рассказывают немецкие СМИ, в частности Bild.

Герберт Хайнер, который был переизбран президентом «Баварии», выразил сожаление из-за случившегося.

«Это печально. Я хотел сесть, выпить пива с участниками и обменяться идеями. Плохо, что всё так закончилось», - высказался Хайнер.

В воскресенье «Бавария» проведёт домашний матч Бундеслиги против «Фрайбурга». Не пропустите текстовую трансляцию.