«Бавария» и дортмундская «Боруссия» выступили против Суперлиги

Немецкие топ-клубы, а именно «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда сохраняют свою позицию по отношению к проекту Суперлиги.

По информации OneFootball, сильнейшие коллективы Бундеслиги отказываются принимать участие в революционной идее, поскольку их устраивает текущее положение дел в европейском клубном футболе. Напомним, что немецкие гранды изначально не поддержали проект, выдвинутый в апреле 2021 года.

В последние дни вновь стали появляться различные слухи о возрождении идеи Суперлиги. Из-за такого положения дел может быть остановлен испанский чемпионат.

