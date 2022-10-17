«Бавария» потеряла Сане - названы сроки восстановления

Вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане травмировался во вчерашнем поединке десятого тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (5:0). Игрок из-за повреждения покинул поле в концовке встречи.

Как сообщает пресс-служа немецкого гранда, по результатам медицинского обследования у 26-летнего футболиста выявлена травма задней поверхности бедра. На восстановление Лерою понадобится около трех недель.

В сезоне-2022/2023 Сане принял участие в 16 поединках за мюнхенскую команду, забил десять мячей и сделал шесть результативных передач. Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.