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Демичелис – один из главных фаворитов на пост тренера «Ривер Плейта»

15 Октября 2022 • 14:01 Комментировать
Бавария
...
Фрайбург
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16.10 20:30

Главный тренер дубля «Баварии» Мартин Демичелис является одним из фаворитов на вакантную должность главного тренера аргентинского «Ривер Плейта». Об этом стало известно благодаря информации от TNT Sports Argentina.

Сообщается, что «Ривер Плейт» уже начал переговоры с «Баварией», чтобы мюнхенский клуб освободил Демичелиса от обязанностей и позволил возглавить аргентинскую команду.

Напомним, что за свою карьеру футболиста Демичелис успел поиграть за такие клубы, как «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Пост главного тренера «Ривер Плейта» остаётся вакантным после ухода Марсело Гальярдо, который не стал продлевать свой контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ривер Плейт Мартин Демичелис
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