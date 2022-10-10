«Бавария» не ищет нового нападающего

«Бавария» не ведёт активные поиски нового центрфорварда на трансферном рынке.

После ухода Роберта Левандовски в «Барселону» мюнхенский гранд испытывает проблемы с реализацией голевых моментов, из-за чего в СМИ регулярно обсуждается необходимость покупки нового звёздного завершителя атак. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» не намерена усиливать атаку в зимнее трансферное окно – на данный момент клуб не имеет средств, необходимых для приобретения игрока с мировым именем. При этом, как сообщается, Гарри Кейн остаётся долгосрочной трансферной целью чемпионов Германии.

Лучшим бомбардиром «Баварии» в текущей кампании является Лерой Сане, забивший 9 голов в 14 матчах.