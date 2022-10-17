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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане получил награду за вклад в развитие общества

17 Октября 2022 • 22:21 Комментировать
Бавария
5:0
Фрайбург
окончен

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане получил награду за вклад в развитие общества от издания France Football.

Отметим, что приз, носящий имя великого бразильского футболиста Сократеса, вручается впервые. Мане активно занимается благотворительной деятельностью, например, тратя огромные деньги на улучшение инфраструктуры в родной деревне Бамбали в Сенегале.

Напомним, что церемония вручения наград от France Football проводится прямо сейчас в Париже. Лучшим молодым игроком признан Гави, а лучшей футболисткой года вновь стала Алексия Путельяс.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане
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