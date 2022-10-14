Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» действительно заинтересована в Тюраме

14 Октября 2022 • 11:49 Комментировать
Вольфсбург
...
Боруссия М
1 2.60 X 3.60 2 2.60
15.10 16:30

Мюнхенская «Бавария» действительно заинтересована в нападающем мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркусе Тюраме. По информации от журналиста Кристиана Фалька в социальных сетях, «красная машина» решится пригласить форварда только в том случае, если он не продлит контракт с «жеребятами» и следующим летом будет доступен в статусе свободного агента.

Тюрам является альтернативой нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну, у которого следующим летом будет оставаться всего год по контракту со «шпорами». Англичанин является главной целью «Баварии» на позицию нападающего.

Напомним, ранее мюнхенцы не стали игрока на замену ушедшему в «Барселону» Роберту Левандовски.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВОЛЬФСБУРГ БОРУССИЯ М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.10.22 в 21:30
Шальке 04 Шальке 04
Хоффенхайм Хоффенхайм
3.10 3.60 2.27
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Октября
12:38 · Германия. Бундеслига
Беллингем и Гави – главные фавориты на Golden Boy
11:49 · Германия. Бундеслига
«Бавария» действительно заинтересована в Тюраме
10:53 · Германия. Бундеслига
Романо: «Сделка по переходу Нкунку в «Челси» практически завершена»
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в следующем сезоне хочет видеть связку полузащитников Райс-Беллингем 1
09:34 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн прокомментировал игру Ваннера на позиции левого защитника
09:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» включился в борьбу за Лаймера
13 Октября
20:16 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Баварии»
12:54 · Англия. Премьер-лига
Нкунку подпишет контракт с «Челси» до начала чемпионата мира
11:59 · Германия. Бундеслига
Игроки «Шальке» недовольны главным тренером
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» уведомил дортмундскую «Боруссию», что готов заплатить свыше 100 миллионов евро за Беллингема
12 Октября
18:33 · Англия. Премьер-лига
Дортмундская «Боруссия» заинтересована в Диксоне из «Кристал Пэлас»
14:31 · Германия. Бундеслига
«Шальке» может уволить тренера после следующего матча слухи
13:47 · Германия. Бундеслига
Игроки «Баварии» недовольны Нагельсманном 1 слухи
11:30 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Если у Горецки не будет травм, он проведёт хороший сезон и чемпионат мира»
10:57 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Тель – кандидат на выход в основе»
Все новости
Рекомендуем