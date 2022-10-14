«Бавария» действительно заинтересована в Тюраме

Мюнхенская «Бавария» действительно заинтересована в нападающем мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркусе Тюраме. По информации от журналиста Кристиана Фалька в социальных сетях, «красная машина» решится пригласить форварда только в том случае, если он не продлит контракт с «жеребятами» и следующим летом будет доступен в статусе свободного агента.

Тюрам является альтернативой нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну, у которого следующим летом будет оставаться всего год по контракту со «шпорами». Англичанин является главной целью «Баварии» на позицию нападающего.

Напомним, ранее мюнхенцы не стали игрока на замену ушедшему в «Барселону» Роберту Левандовски.