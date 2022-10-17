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Чемпионат Германии. Бундеслига

Сане получил травму в матче с «Фрайбургом»

17 Октября 2022 • 12:20 Комментировать
Бавария
5:0
Фрайбург
окончен

Нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Сане получил травму в победном матче немецкого первенства против «Фрайбурга».

Как сообщает официальный сайт клуба, у форварда сборной Германии обнаружено мышечное повреждение в области левого бедра. Сроки восстановления Сане пока что не разглашаются.

Напомним, что «Бавария» без особых проблем справилась с последним соперником, выиграв со счётом 5:0. Подопечные Юлиана Нагельсманна вышли на вторую строчку в таблице Бундеслиги. Сане в 15 матчах в рамках текущей кампании во всех турнирах забил девять голов при пяти результативных передачах.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане
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