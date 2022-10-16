Нагельсманн – о победе над «Фрайбургом»: «Потрясающая игра «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о победе над «Фрайбургом» (5:0) в матче Бундеслиги.

Перед началом встречи «Фрайбург» опережал мюнхенцев в турнирной таблице на два очка, но равной битвы на поле не получилось.

«Ребята показали отличную игру, я доволен каждым из них. Сегодня мы были на высоте на протяжении всех 90 минут. Абсолютно заслуженная победа, дающая повод для гордости», – заявил Нагельсманн. Специалист отдельно отметил игру Эрика Чупо-Мотинга, вышедшего в стартовом составе и записавшего на свой счёт гол и голевую передачу: «Сегодня он показал на поле то, что обычно демонстрирует на тренировках. Мы знаем, что на него всегда можно положиться, он давно заслуживал свой шанс», – сказал наставник «Баварии».