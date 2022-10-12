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Чемпионат Германии. Бундеслига

Сане объяснил своё агрессивное поведение после замены в матче с «Барселоной»

12 Октября 2022 • 10:05 Комментировать
Бавария
...
Фрайбург
1 1.27 X 5.90 2 10.00
16.10 20:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Сане объяснил своё агрессивное поведение в матче Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной», который проходил несколько недель назад. Напомним, немец в порыве эмоций бросил бутылку на бровке.

«Мой поступок не был адресован тренеру или его решению. Я скорее был зол на себя и на игру своей команды. Нагельсманн отлично знает мои качества, я усердно работаю каждый день. Он понимает, когда я проявляю эмоции», – цитирует Сане журналист Тоби Альтшуль.

Напомним, Сане в новом сезоне отметился четырьмя голами и одной результативной передачей в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане
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БАВАРИЯ ФРАЙБУРГ
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