Сане объяснил своё агрессивное поведение после замены в матче с «Барселоной»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Сане объяснил своё агрессивное поведение в матче Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной», который проходил несколько недель назад. Напомним, немец в порыве эмоций бросил бутылку на бровке.

«Мой поступок не был адресован тренеру или его решению. Я скорее был зол на себя и на игру своей команды. Нагельсманн отлично знает мои качества, я усердно работаю каждый день. Он понимает, когда я проявляю эмоции», – цитирует Сане журналист Тоби Альтшуль.

Напомним, Сане в новом сезоне отметился четырьмя голами и одной результативной передачей в Бундеслиге.