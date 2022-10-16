Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Хайнер переизбран в президенты «Баварии»

16 Октября 2022 • 03:48 Комментировать
Бавария
...
Фрайбург
1 1.27 X 6.20 2 10.50
Через 15 ч. 51 мин.

Герберт Хайнер переизбран президентом «Баварии», это произошло в ходе очередной ежегодной ассамблеи руководства клуба. Подтверждены и фигуры Дитера Майера и Вальтера Меннекеса в качестве его заместителей. В общей сложности Хайнер заручился 78 процентами голосов.

Мюнхенская «Бавария», действующий чемпион Германии, занимает лишь пятое место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша немецкого чемпионата, но в воскресенье у нее будет прекрасный шанс расправиться с дерзким конкурентом «Фрайбургом».

Матч между ними начнется в 20:30 по московскому времени, следить за ним можно будет в режиме прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Герберт Хайнер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ ФРАЙБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.10.22 в 16:30
Кёльн Кёльн
Аугсбург Аугсбург
1.54 4.40 6.00
Видео
16.10.22 в 18:30
Унион Берлин Унион Берлин
Боруссия Д Боруссия Д
2.65 3.55 2.60
Видео
16.10.22 в 20:30
Бавария Бавария
Фрайбург Фрайбург
1.30 6.00 9.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Октября
03:48 · Германия. Бундеслига
Хайнер переизбран в президенты «Баварии»
03:39 · Германия. Бундеслига
Источник: «Хаби Алонсо станет тренером «Реала»
15 Октября
22:44 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» - «Фрайбург»: прогноз на матч чемпионата Германии – 16 октября 2022
21:32 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» едва не упустил верную победу над «Гертой»
18:29 · Германия. Бундеслига
«Майнц» уверенно победил в Бремене
18:28 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» разгромил «Бохум» в матче главных аутсайдеров
18:27 · Германия. Бундеслига
«Байер» Алонсо разгромно проиграл второй матч кряду
18:24 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» ушёл от поражения в игре с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха
14:11 · Германия. Бундеслига
Левандовски получит награду имени Герда Мюллера
14:01 · Германия. Бундеслига
Демичелис – один из главных фаворитов на пост тренера «Ривер Плейта»
11:17 · Германия. Бундеслига
Нойер не готов играть за «Баварию»
14 Октября
23:41 · Германия. Бундеслига
«Реал» хочет подписать защитника «Баварии» Дэвиса
23:25 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» прервал неудачную серию разгромной победой над «Шальке»
22:45 · Германия. 2-я бундеслига
Игрок «Карлсруэ» пропустит ближайший матч своей команды ради спасения человеческой жизни
14:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не будет участвовать в гонке за Беллингемом
Все новости
Рекомендуем