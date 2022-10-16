Хайнер переизбран в президенты «Баварии»

Герберт Хайнер переизбран президентом «Баварии», это произошло в ходе очередной ежегодной ассамблеи руководства клуба. Подтверждены и фигуры Дитера Майера и Вальтера Меннекеса в качестве его заместителей. В общей сложности Хайнер заручился 78 процентами голосов.

Мюнхенская «Бавария», действующий чемпион Германии, занимает лишь пятое место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша немецкого чемпионата, но в воскресенье у нее будет прекрасный шанс расправиться с дерзким конкурентом «Фрайбургом».

Матч между ними начнется в 20:30 по московскому времени, следить за ним можно будет в режиме прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт.