Нагельсманн: «Если у Горецки не будет травм, он проведёт хороший сезон и чемпионат мира»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о перспективах полузащитника Леона Горецки в этом сезоне. Напомним, хавбек недавно восстановился после травмы и вернул себе место в основном составе.

«Он действует исключительно хорошо. Он много подсказывает партнёрам на тренировках, это заметно. Ему не потребовалось много времени, чтобы вернуться сильным. С Леоном у нас другие возможности в матчах. Если у него не будет травм, у он проведёт хороший сезон и хорошо выступит на чемпионате мира», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Горецка в новом сезоне отметился одним голом в Бундеслиге.